Губернатор Севастополя сообщил о восстановлении водоснабжения города

Раздача воды жителям Севастополя Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Система водоснабжения Севастополя заполняется из всех городских гидроузлов, все потребители скоро будут снабжаться без перебоев, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Сети заполнены, вода идет из всех городских водоузлов", - написал Развожаев в своем телеграм-канале в четверг.

Он уточнил, что отсутствие воды в некоторых домах может быть вызвано решением управляющих компаний закрыть задвижки и выключить насосы во избежание проблем при наполнении внутридомовой системы.

Развожаев добавил, что вода начала поступать и потребителям Инкермана (к северу от Севастополя), где частная организация при проведении незаконных земельных работ повредила кабель, ведущий на один из гидроузлов.

Также устранена авария на водопроводе диаметром 500 мм, которая лишила воды потребителей на нескольких улицах.

Департамент образования и науки Севастополя в своем телеграм-канале сообщил, что детские сады, школы, колледжи и учреждения дополнительного образования с четверга работают в штатном режиме после выходных, объявленных губернатором в городе из-за проблем с водоснабжением.

Ранее сообщалось, что вторник и среда были объявлены в Севастополе выходными днями в связи с отсутствием водоснабжения в городе из-за обильных осадков и паводка 19 января. Восстановление водоснабжения в Севастополе Развожаев анонсировал на утро четверга.

В минувшую пятницу несколько десятков домов и дачных участков на территории Севастополя подтопило из-за сильных осадков и паводка. В городе для сохранения технологического оборудования пришлось остановить все гидроузлы, был организован подвоз питьевой воды.