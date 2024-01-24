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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:00

Минобороны сообщило о перехвате четырех дронов над Орловской областью

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило о перехвате четырех украинских беспилотников самолетного типа над территорией Орловской области.

"Дежурными средствами ПВО четыре беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Орловской области", - сказано в пресс-релизе.

Ранее утром о сбитых беспилотниках сообщал в Telegram губернатор Орловской области Андрей Клычков. Ссылаясь на предварительную информацию мэра Орла Юрия Парахина, он добавил, что пострадавших нет.

"Звуки, которые вы слышали в небе над Орлом, результат работы Министерства обороны РФ. Сохраняйте спокойствие. Утром были обезврежены очередные беспилотные летательные аппараты", - написал он.

Он отметил, что к Железнодорожному и Северному районам стянуты оперативные службы для обеспечения безопасности жителей и проведения правоохранительными органами необходимых мероприятий.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 января 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Орловская область Андрей Клычков Орел Юрий Парахин
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