Минобороны сообщило о перехвате четырех дронов над Орловской областью

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило о перехвате четырех украинских беспилотников самолетного типа над территорией Орловской области.

"Дежурными средствами ПВО четыре беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Орловской области", - сказано в пресс-релизе.

Ранее утром о сбитых беспилотниках сообщал в Telegram губернатор Орловской области Андрей Клычков. Ссылаясь на предварительную информацию мэра Орла Юрия Парахина, он добавил, что пострадавших нет.

"Звуки, которые вы слышали в небе над Орлом, результат работы Министерства обороны РФ. Сохраняйте спокойствие. Утром были обезврежены очередные беспилотные летательные аппараты", - написал он.

Он отметил, что к Железнодорожному и Северному районам стянуты оперативные службы для обеспечения безопасности жителей и проведения правоохранительными органами необходимых мероприятий.