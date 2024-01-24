Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:00

Россия обсуждает с Китаем вопросы страхования грузов на Севморпути

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Россия обсуждает с КНР вопросы привлечения китайской банковской системы для страхования грузов на маршруте Северного морского пути (СМП), сообщил телеканалу "Россия 24" вице-премьер - полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

"Сейчас очень многие судовладельцы не пользуются Северным морским путем, просто потому что груз не страхуется, а страховать надо. На встрече с руководителями Китайской Народной Республики мы об этом говорили, потому что в Китае очень могучая банковская система. Им бы это было вполне по плечу", - заявил он.

Трутнев добавил, что СМП - это "новая, конкурентоспособная мировая артерия, которая вполне может вытащить часть объемов Суэцкого канала".

Китай Юрий Трутнев СМП Севморпуть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Ъ" сообщил о продаже "Алтайвагона" группе "Талтэк"

Выпуск дорожно-строительной техники в России вырос в денежном выражении на 19%

В 2023 году московские ярмарки посетили 6 млн человек

В 2023 году московские ярмарки посетили 6 млн человек

РКН проверит законность оформления множества SIM-карт на одного абонента

РКН проверит законность оформления множества SIM-карт на одного абонента

Что произошло за день: вторник, 23 января

В Кремле заявили о несостоятельности территориальных претензий Киева к РФ

В Кремле заявили о несостоятельности территориальных претензий Киева к РФ

Апелляция поддержала запрет Роспатенту прекращать права "Балтики" на бренды Carlsberg

Апелляция поддержала запрет Роспатенту прекращать права "Балтики" на бренды Carlsberg

Суд в Москве оштрафовал Apple на 800 тыс. руб. за неудаление контента

Суд в Москве оштрафовал Apple на 800 тыс. руб. за неудаление контента

В Думу внесли законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

В Думу внесли законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

ГД приняла в I чтении проекты об оборотных штрафах за утечки персональных данных

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });