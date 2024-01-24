Россия обсуждает с Китаем вопросы страхования грузов на Севморпути

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Россия обсуждает с КНР вопросы привлечения китайской банковской системы для страхования грузов на маршруте Северного морского пути (СМП), сообщил телеканалу "Россия 24" вице-премьер - полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

"Сейчас очень многие судовладельцы не пользуются Северным морским путем, просто потому что груз не страхуется, а страховать надо. На встрече с руководителями Китайской Народной Республики мы об этом говорили, потому что в Китае очень могучая банковская система. Им бы это было вполне по плечу", - заявил он.

Трутнев добавил, что СМП - это "новая, конкурентоспособная мировая артерия, которая вполне может вытащить часть объемов Суэцкого канала".