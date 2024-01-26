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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:53

Что произошло за день: пятница, 26 января

Решение суда ООН по ситуации в секторе Газа, численность населения России и финал Australian Open для Медведева

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суд ООН потребовал от Израиля принять меры для защиты палестинцев в Газе. При этом международный суд не стал призывать Израиль прекращать военную операцию, но потребовал выполнять обязательства по Конвенции о геноциде.

- Песков опроверг сообщения о готовности не требовать нейтрального статуса Украины. Согласно этим данным, в Кремле якобы могут рассмотреть возможность отказа как "от требования нейтрального статуса Украины", так и от условия невступления этой страны в НАТО. Песков подчеркнул, что эти сообщения не соответствуют действительности.

- Численность населения России на 1 января 2024 года оценивается в 146 млн 203,6 тыс. человек, сообщил Росстат. Оценка приводится без учета статистики по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.

- Путин сообщил, что в зоне СВО находятся свыше 600 тыс. человек. Президент РФ также выразил уверенность в достижении целей специальной военной операции и добавил, что ее начало было не началом войны, а попыткой прекратить войну, начатую украинским руководством.

- МВД России объявило в розыск признанного иноагентом писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили). Сообщается, что он разыскивается по уголовной статье. Другой информации не приводится.

- СКР сообщил, что Ил-76 был сбит из пусковой установки в Харьковской области. В свою очередь Владимир Путин заявил, что борт был сбит зарубежной системой ПВО, а ГУР ВСУ знало, что в Ил-76 были украинские пленные.

- Путин разрешил начать строительство атомного ледокола "Ленинград". Атомный ледокол "Сталинград" будет заложен в России в 2025 году.

- Даниил Медведев в третий раз стал финалистом Australian Open. В решающем матче он сыграет с итальянцем Янником Синнером, который в полуфинале обыграл первую ракетку мира Джоковича.

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