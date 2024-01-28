Движение легковушек и автобусов разрешено по Военно-Грузинской дороге

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Легковые автомобили и автобусы возобновили движение по Военно-Грузинской дороге, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в воскресенье.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии (...) разрешено движение легкового автотранспорта и автобусов, на участке Владикавказ - Ларс - в обоих направлениях с 15:30 по Москве 28 января 2024 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Движение по Военно-Грузинской дороге для грузовиков было закрыто с 18:30 по московскому времени 26 января из-за непогоды в Грузии, в 05:50 27 января движение также запретили легковым автомобилям и автобусам.

По данным центра организации дорожного движения Северной Осетии, в настоящее время в очереди на проезд через пункт пропуска Верхний Ларс зарегистрировано 1 630 грузовиков.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.