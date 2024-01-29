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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Грузовики возобновили движение по Военно-Грузинской дороге

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Проезд для всех видов транспорта разрешен по Военно-Грузинской дороге, сообщили в ГУ МЧС Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс в обоих направлениях с 14:15 по Москве 29 января до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Дорога с вечера 26 января была закрыта для большегрузов из-за непогоды. Позднее проезд запретили всем видам транспорта, 28 января движение легковых автомобилей и автобусов было разрешено.

По данным центра организации дорожного движения Северной Осетии, в настоящее время в очереди на проезд через пункт пропуска Верхний Ларс зарегистрировано 2869 грузовиков.

МЧС Верхний Ларс Владикавказ Военно-Грузинской дорога Грузия Северная Осетия
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