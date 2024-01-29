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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

ЦИК начал второй этап информирования россиян о выборах

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В России стартовал второй этап информирования избирателей в рамках президентской кампании; он начнется с новой волны наружной рекламы, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Сегодня стартует второй этап информирования, и начнется он с новой волны наружной рекламы. Вы видели наш простой и емкий логотип, сейчас у нас стартует второй этап", - сказала она на заседании.

Она представила слоган предстоящих выборов: "Вместе мы сила - голосуем за Россию!" С 29 января лозунг появится на билбордах по всей стране, в ближайшее время будет обновлен информационный контент на телевидении и радио, начнется ротация разъясняющих информационных аудио- и видеороликов о дополнительных возможностях голосования уже "более подробно, более серьезно и со всеми ссылками".

Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта.

Элла Памфилова Центризбирком
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