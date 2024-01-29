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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Предвыборный штаб Путина объявил о старте агитационной кампании

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Предвыборный штаб кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина после его регистрации Центризбиркомом начинает активную агитационную кампанию, сообщил уполномоченный представитель группы по поддержке самовыдвижения Путина на выборах Виктор Блажеев.

"Кандидат зарегистрирован. Мы начинаем очень активную агитационную кампанию", - сказал Блажеев журналистам в понедельник.

По его словам, в каждом регионе России работает предвыборный штаб, и каждый субъект будет выстраивать собственную агитационную кампанию.

Ранее Центризбирком зарегистрировал Путина кандидатом на президентских выборах в марте текущего года.

Выборы президента РФ пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта текущего года.

Владимир Путин ЦИК РФ
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