РКН рекомендует провайдерам подключиться к Нацсистеме доменных имен для избежания сбоев

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Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) рекомендует российским провайдерам и владельцам автономных систем подключиться к Национальной системе доменных имен (НСДИ), чтобы пользователи имели возможность подключиться к их ресурсам, несмотря на инциденты, подобные произошедшему накануне.

Во вторник вечером СМИ со ссылкой на сообщения пользователей из крупных российских городов распространили информацию о сбое у мобильных операторов и провайдеров, из-за которого не открывались сайты и приложения в доменной зоне .RU.

"30 января в 18:40 зафиксирован инцидент в работе DNS-серверов (находятся в управлении АО "Центр взаимодействия компьютерных сетей (ЦВКС) "МСК-IX" и ООО "Технический центр Интернет" (ТЦИ)). Техническая проблема затронула сервисы некоторых российских провайдеров. Обращение части пользователей к сайтам в зоне .RU могло быть временно затруднено", - сказано в сообщении РКН.

"Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX устранили проблему в 22:13 30 января. Если вы отключали подписи достоверности и целостности данных (DNSSEC), необходимо восстановить валидацию DNSSEC на ваших DNS-серверах", - добавили в ведомстве.

В ведомстве рекомендовали провайдерам подключиться к НСДИ, чтобы в случае таких инцидентов доступ к их сайтам не пропадал.

"Что делать российским провайдерам и владельцам автономных систем, чтобы пользователи всегда имели возможность доступа к вашим ресурсам? Используйте функционал Национальной системы доменных имен", - сказано сообщении.

В РКН уточнили, что для настройки подключения к публичным серверам (резолверам) НСДИ оператору связи необходимо изменить и/или добавить в список DNS-серверов для конечного клиента адреса НСДИ, любой из которых может быть использован в качестве основного или дополнительного DNS-сервера.

По данным сервиса Downradar, в частности, сбои были зафиксированы в работе сайтов "Яндекса", МТС, "Мегафона", "Билайна", Ozon, "Авито", Wildberries, "Кинопоиска" и ряда других.

В "Мегафоне" и "Вымпелкоме" "Интерфаксу" сообщили, что проблемы с доступом к ресурсам не связаны с работой их сетей.

По данным Минцифры, сбой доступа к ресурсам в доменной зоне .ru был вызван "технической проблемой, связанной с глобальной инфраструктурой DNSSEC", которая является набором расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных, объяснили в ведомстве.

DNS (domain name system - система доменных имён) - это компьютерная распределённая система для получения информации о доменах. DNSSEC - набор расширений протокола DNS, позволяющих минимизировать атаки, связанные с подменой DNS-адреса при разрешении доменных имён. Направлен на предоставление DNS-клиентам аутентичных ответов на DNS-запросы при аутентификации веб-ресурсов в Сети, обеспечение их целостности, исключение подмены IP-адресов.