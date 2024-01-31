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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Выпуск легковых автомобилей и грузовиков в России в 2023 году вырос на 19%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Производство легковых автомобилей в России в 2023 году выросло на 19%, достигнув показателя 537,1 тыс. штук, грузовиков - на 19,3%, до 167,6 тыс., сообщается в материалах Росстата.

В декабре легковых авто было выпущено 55,5 тыс. шт., что на 34,2% больше, чем в декабре 2022 года, но на 13,6% меньше, чем в ноябре 2023 года. Производство грузовиков составило 16,6 тыс. шт. - на 9,7% больше год к году, но на 0,8% меньше, чем в ноябре 2023 года.

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Автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в прошлом месяце выпущено 1,6 тыс. шт. - на 20,2% больше, чем за декабрь 2022 года, и на 13,2% больше, чем в ноябре 2023 года. За весь 2023 год их выпуск вырос на 10,9%, до 14,1 тыс. единиц.

Производство двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта за декабрь уменьшилось год к году на 0,4%, до 17,1 тыс. единиц; в сравнении с ноябрем 2023 года показатель упал на 6,5%. За январь-декабрь российские предприятия выпустили 202,4 тыс. таких двигателей, что на 10,8% меньше, чем в 2022 году.

Как сообщалось, выпуск легковых автомобилей в 2022 году после ухода из РФ иностранных концернов достиг наиболее глубокого падения в мае, за который в стране было собрано лишь чуть более 3,7 тыс. машин (-97% к маю-2021). С мая по октябрь 2022 года включительно производство постепенно восстанавливалось, дойдя до уровня 37,3 тыс. машин. Однако в ноябре-2022 была зафиксирована его помесячная просадка более чем на треть, до 23,7 тыс. единиц.

Росстат
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