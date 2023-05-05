В военный вуз теперь можно записаться через "Госуслуги"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - На портале государственных и муниципальных услуг появилась возможность подать заявку на поступление в образовательные учреждения Минобороны или на обучение в одном из его военных учебных центров, сообщила пресс-служба Минцифры.

"Подать заявку на поступление в военный вуз теперь можно на Госуслугах. Заявление рассмотрят в течение двух рабочих дней и пригласят в военкомат для предварительного отбора", - говорится в сообщении.

Срок приема заявлений - до 1 июля. Максимальный возраст абитуриента при поступлении - 24 года.

Обучение проходит в 35 образовательных организациях Минобороны, среди которых Московское высшее общевойсковое командное училище, Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, Новосибирское высшее военное командное училище, Военно-космическая академия и Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков, рассказали в Минцифры.

Те, у кого уже есть высшее образование, могут пройти обучение в военных учебных центрах при государственных вузах по программе военной подготовки.

Обучение по программе военной подготовки предназначено для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях после получения высшего образования, а также для подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин запаса либо солдат, матросов запаса.

Сервисы разработаны Минцифры совместно с Генеральным штабом Вооруженных сил России.