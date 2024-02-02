Жителей Крыма и Кубани предупредили об опасной погоде

В Сочи ожидается сильный снегопад, а затем ливни с грозами

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Непогода прогнозируется на юге европейской части России в ближайшие дни, в Краснодарском крае, Сочи и Крыму ожидаются дождь, мокрый снег и сильный ветер, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Выпущено предупреждение об опасной и очень опасной погоде, которая начинает развиваться на юге европейской России. В связи с перемещением хорошо выраженного холодного фронтального раздела, очень опасная погода прогнозируется", - сказал он.

С вечера 2 февраля и в течение 3 февраля в горной зоне Сочи ожидается очень сильный снег, в предгорье - сильное налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица. С вечера 3 февраля, 4 и 5 февраля в Сочи будут сильные и очень сильные дожди в виде ливней с грозами, "дальше они будут проходить в виде снежной и ледяной крупы". Также усилится ветер до 25 м/с. В предгорьях и низких горах Сочи ожидается сильный мокрый снег с сильным налипанием на деревьях и проводах и гололедица.

Всего за три дня в Сочи выпадет более 100 мм, что приведет к тому, что уровень воды в реках будет достигать неблагоприятных, а местами опасных отметок. Также прогнозируется образование малых селевых потоков. Как отметил Вильфанд, такая ситуация больше характерна для лета, а зимой отмечается крайне редко.

В Краснодарском крае с 3 по 5 февраля и в первой половине 6 февраля прогнозируется сильный дождь в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами до 23 м/с, сильный дождь со снегом. 4 и 5 февраля, а также ночью и утром 6 февраля скорость ветра в Краснодарском крае будет достигать 24 - 29 м/с.

"На востоке Черного моря сформируются условия для формирования смерчей, редчайшее явление для февраля", - сообщил Вильфанд.

Непогода прогнозируется и в Крыму. Так, 5 февраля там прогнозируются дожди, переходящие в мокрый снег, в горах снег, в южных, центральных, восточных районах очень сильные осадки, 5 февраля и ночью 6 февраля усиление ветра до 25-30 м/с, в южных районах и в горах до 35 м/с.