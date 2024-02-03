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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Что произошло за день: суббота, 3 февраля

Гибель людей в Лисичанске в результате обстрела ВСУ, штатная работа волгоградского НПЗ после пожара из-за беспилотника, заявления Ирака в связи с ударами США

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Пять человек погибли при обрушении здания пекарни в Лисичанске из-за обстрела ВСУ. Еще шестерых спасли из-под завалов, сообщили в МЧС РФ.

- "ЛУКОЙЛ" сообщил о штатной работе волгоградского НПЗ после тушения пожара на трубопроводе. Ранее стало известно о возгорании в результате падения сбитого над регионом беспилотника.

- В Багдаде заявили о гибели 16 человек, в том числе мирных жителей, в результате ударов США по Ираку. Власти отвергли заявления США о координации с ними операции против проиранских группировок. Иракский парламент проведет экстренное заседание. Россия осудила американские авиаудары по территории Ирака и Сирии.

- Об открытии пропускных пунктов на границе Финляндии с Россией не может быть речи, заявил премьер страны Петтери Орпо. Он отметил необходимость "подготовить меры против любого нелегального проникновения".

- Бывший командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников возглавил ДОСААФ.

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