Президент РФ продлил до 2031 года "дачную амнистию" для общих построек

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 марта 2031 года действия "дачной амнистии" для зданий и сооружений, относящихся к имуществу общего пользования садоводческих и огороднических товариществ.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В текущей редакции закона действие такой формы "дачной амнистии" прекращалось с 1 января 2024 года.

В законе речь идет о постройках, возведенных до 2004 года. Сейчас их можно поставить на кадастровый учет и осуществить государственную регистрацию прав в упрощенном порядке. Достаточно лишь правоустанавливающего документа, декларации, составленной председателем товарищества, без подготовки технического плана.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил журналистам в среду, что на следующей неделе планируется внести в Думу проект закона, который будет касаться упрощенного оформления "домов на несколько семей, а также бань, летних кухонь, сараев и так далее".

Он напомнил, что на сегодняшний день в упрощенном порядке зарегистрировано, оформлено и, соответственно, легализовано порядка 15 миллионов объектов.