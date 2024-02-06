Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Вернулись самолеты, которые накануне не смогли приземлиться в Сочи из-за непогоды

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Сочи в настоящее время работает по фактической погоде, сообщили в справочной аэропорта во вторник.

В РоссииИз-за погоды в Сочи 16 рейсов перенаправлены на запасные аэродромыИз-за погоды в Сочи 16 рейсов перенаправлены на запасные аэродромыЧитать подробнее

"Ранее, севшие на запасные аэродромы самолеты, вернулись в Сочи", - сказал собеседник.

Он отметил, что авиарейсы стали возвращаться в Сочи с полуночи.

"Прием рейсов идет стабильно. Но пока аэропорт работает по фактической погоде", - отметили в справочной.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра непогоды в Сочи 16 самолетов не смогли приземлиться и отправились на запасные аэродромы. Синоптики прогнозировали комплекс метеорологических явлений в Сочи с 4 по 6 февраля.

Сочи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Режим повышенной готовности ввели в портах Ленинградской области

Город Губкин в Белгородской области атакован дронами ВСУ

Москалькова запросила у украинского омбудсмена информацию об обстрелах Белгорода

Москалькова запросила у украинского омбудсмена информацию об обстрелах Белгорода

Что произошло за день: понедельник, 5 февраля

ФСБ предотвратила теракт против представителя властей Крыма

Путин обсудил с президентом ОАЭ гумпомощь Газе

РКН напомнил о блокировке популяризирующей VPN информации с 1 марта

РКН напомнил о блокировке популяризирующей VPN информации с 1 марта

Захарова отметила растущую вовлеченность Франции в ситуацию на Украине

Правительство поддержало сокращение срока оплаты скоропортящихся товаров торговыми сетями

"Транснефть" просит суд в РФ запретить Магомедову вести разбирательство в Англии

"Транснефть" просит суд в РФ запретить Магомедову вести разбирательство в Англии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });