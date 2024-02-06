Вернулись самолеты, которые накануне не смогли приземлиться в Сочи из-за непогоды

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Сочи в настоящее время работает по фактической погоде, сообщили в справочной аэропорта во вторник.

"Ранее, севшие на запасные аэродромы самолеты, вернулись в Сочи", - сказал собеседник.

Он отметил, что авиарейсы стали возвращаться в Сочи с полуночи.

"Прием рейсов идет стабильно. Но пока аэропорт работает по фактической погоде", - отметили в справочной.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра непогоды в Сочи 16 самолетов не смогли приземлиться и отправились на запасные аэродромы. Синоптики прогнозировали комплекс метеорологических явлений в Сочи с 4 по 6 февраля.