Думе предложили продлить эксперимент по курортному сбору до конца 2029 года

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Дума Ставропольского края внесла в Госдуму законопроект, продлевающий на пять лет - до 31 декабря 2029 года - эксперимент по взиманию курортного сбора в ряде российских регионов.

Законопроект № 545485-8 размещен в электронной базе документов нижней палаты парламента в среду.

Сейчас курортный сбор может взиматься в Санкт-Петербурге, Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях, а также в расположенной в пределах последнего федеральной территории "Сириус". Эксперимент был запущен в 2018 году, изначально срок его действия ограничивался 31 декабря 2022 года, но затем был пролонгирован на два года.

Предлагая продлить эксперимент еще на пять лет, авторы документа ссылаются на положительные результаты эксперимента: за 2018-2023 годы бюджет Ставропольского края получил от уплаты курортного сбора 1,85 млрд рублей, говорится в пояснительной записке к законопроекту. На эти средства были реализованы более 80 мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры, указано в сопроводительных материалах к проекту.

Согласно действующим правилам, курортный сбор оплачивают совершеннолетние граждане, проживающие в объектах размещения более 24 часов. Размер сбора устанавливают регионы, участвующие в эксперименте, он не может превышать 100 рублей в сутки, его размер может изменяться в зависимости от сезона. К примеру, в Краснодарском крае на территории городского округа Сочи он составляет 50 рублей в сутки, а на территориях остальных муниципальных образований - 30 рублей.