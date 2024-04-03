Сенаторы РФ подготовят законопроект о праве регионов вводить курортный сбор

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации разработает законопроект, дающий право регионам вводить курортный сбор, соответствующие предложения будут направлены в правительство, сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Мы никому не навязываем, но такую возможность и такое право надо дать каждому субъекту Федерации", - сказала Матвиенко на заседании СФ в среду.

Она поручила вице-спикеру Совфеда Николаю Журавлеву, в также комитету СФ по бюджету и финрынкам во главе с Анатолием Артамоновым "подготовить такое обращение, подготовить законопроект и обеспечить его принятие до конца этого года, когда заканчиваются сроки эксперимента".

Она отметила, что введение такого сбора - это мировая практика. "Правительство должно определиться и принять решение. А решение, на мой взгляд, должно быть одно - принять закон и дать право всем субъектам Федерации. При этом каждый губернатор должен разумно, взвешенно подходить к ставке этого курортного сбора, чтобы это было доступно людям", - сказала Матвиенко.

По ее словам, вице-премьер - глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко поддерживает идею. "Надеюсь, что мы найдем поддержку в целом в правительстве", - отметила она.

Так Матвиенко отреагировала на выступление Артамонова, который рассказал о результатах эксперимента по введению курортного сбора в шести регионах России. По его словам, многие субъекты хотели бы присоединиться к этому эксперименту.

Сенатор предложил подготовить законопроект по наделению регионов правом самим устанавливать курортный (туристский) сбор на своей территории.

По мнению парламентариев, средства от курортного сбора могли бы идти на развитие туристической инфраструктуры и сохранение памятников архитектуры в регионах.

Эксперимент по взиманию курортного сбора

Сейчас курортный сбор может взиматься в Санкт-Петербурге, Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях, а также в расположенной в пределах последнего федеральной территории "Сириус". Эксперимент был запущен в 2018 году, изначально срок его действия ограничивался 31 декабря 2022 года, но затем был пролонгирован на два года.

В феврале 2024 г. Дума Ставропольского края внесла в Госдуму законопроект, продлевающий на пять лет - до 31 декабря 2029 года - эксперимент по взиманию курортного сбора.