Сахалин увеличит ввоз яиц из других регионов из-за падежа птицы на местной птицефабрике

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Минсельхоз Сахалинской области собирается увеличить оптовый ввоза яиц из других регионов России в связи с массовым падежом птицы на крупнейшей сахалинской птицефабрике "Островная", сообщает пресс-служба ведомства.

"Оптовые предприятия выразили готовность к наращиванию объемов поставок яйца с материковой части страны. Минтранспорта Сахалинской области принимаются меры совместно с транспортными компаниями по оперативной доставке продукции через морские порты Сахалина", - говорится в сообщении.

Яйца на Сахалин завозились и завозятся из Приморского и Красноярского краев, Амурской и Новосибирской областей, с которыми "заключены межрегиональные соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве".

"Минсельхоз региона находится в постоянном взаимодействии с федеральным министерством сельского хозяйства, которое готово, при необходимости, оказать содействие в дополнительных поставках яйца", - отмечает пресс-служба.

Кроме того, часть потребностей региона закроют местные фермерские хозяйства.

Сайте птицефабрики "Островная" сообщает, что на предприятии вводится повышенная готовность для "предотвращения наступления чрезвычайной ситуации". На фабрике запрещен вход в производственные зоны посторонних лиц, за исключением специалистов ветслужб и персонала, выполняющего рабочие операции. Для всех работников введены ветеринарно-санитарные пропускники с дезбарьерами, проводится санобработка помещений. Пробы комбикормов отправят для лабораторных исследований на предмет токсичности.

Падеж птицы произошел на "Островной" в минувшие выходные. По данным агентства ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области, отправленные в местную аккредитованную лабораторию пробы патматериала дали положительные результаты на вирус гриппа птиц типа "А". Но пока диагноз не установлен, так как для подтверждения результатов исследования пробы материалов отправлены в ФГБУ "ВНИИЗЖ". По информации птицефабрики, патматериал отправлен также на исследование в лабораторию института экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока в Новосибирской области.

Птицефабрика с 7 февраля приостановила реализацию яиц и мясопродукции.

В прошлый раз падеж птицы на "Островной" регистрировался в ноябре 2022 года. Тогда на бройлерном производстве был зафиксирован высокопатогенный грипп птиц. Поголовье бройлеров было утилизировано. В январе 2023 года областное правительство сообщило о начале восстановления их поголовья на предприятии.

АО "Птицефабрика "Островная" принадлежит Минимущества Сахалинской области.