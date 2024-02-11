Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Восстановлена работа более 200 энергообъектов в Ростовской области после непогоды

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Нарушенное непогодой электроснабжение частично вернули в ряд населенных пунктов в 15 районах Ростовской области, сообщили "Интерфаксу" в департаменте связей с общественностью и СМИ "Россети Юг".

"Энергетики "Россети Юг" восстановили работу 240 энергообъектов в Ростовской области. Потребители в Цимлянском, Волгодонском, Красносулинском, Каменском и Октябрьском районах частично подключены к 27 резервным передвижным источникам снабжениям электроэнергии", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что основная причина технологических нарушений - падение обледеневших веток и деревьев из-за пределов охранных зон на линии электропередачи, обрыв проводов под тяжестью льда, а также падение опор, вызванное многократно усилившейся нагрузкой из-за ледяной корки.

Кроме того, после обильных дождей стали непроходимы дороги, это затрудняет проезд спецтехники к местам нарушений, уточнили в департаменте.

В пресс-службе МЧС РФ ранее журналистам заявили, что из-за налипания мокрого снега на линиях электропередач произошли массовые отключения электроэнергии в Шахтах, Красносулинском, Усть-Донецком, Волгододонском, Константиновском, Цимлянском и ряде других районов. Всего в зоне отключения в Ростовской области оказались 189 населенных пунктов в 12 муниципальных округах.

В свою очередь, губернатор Ростовской области в своем телеграм-канале сообщил, что уже восстановлено электроснабжение для 82 тыс. потребителей.

"Коммунальные службы в основном восстановили водоснабжение в Гуково, Зверево, Усть-Донецком, Октябрьском, Волгодонском районах. По состоянию на 21:00 частично без водоснабжения все еще остаются жители Цимлянского, Белокалитвинского, Дубовского районов, а также Шахт, Каменска-Шахтинского и Новошахтинска. Специалисты восстанавливают подачу электроснабжения на насосные станции и водозаборы", - написал глава региона.

В пресс-службе "МЭС Юга" журналистам также сообщили о ситуации в Волгоградской области, где уже восстановлено электроснабжение порядка половины ранее обесточенных потребителей Заветинского и Котельниковского районов по резервным схемам.

Волгодонск Волгоград МЧС РФ Ростов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Силы ПВО сбили беспилотник в Белгородской области

Что произошло за день: воскресенье, 11 февраля

Песков предупредил, что затягивание Киевом переговоров усложняет позицию Запада

Песков предупредил, что затягивание Киевом переговоров усложняет позицию Запада

Песков заявил, что задача интервью Путина Карлсону достигнута

Выставка-форум "Россия"

К концу года все льготы и пособия можно будет оформить на Госуслугах

К концу года все льготы и пособия можно будет оформить на Госуслугах

Песков заявил, что Карлсон сам выступил с инициативой сделать интервью с Путиным

Песков заявил, что Карлсон сам выступил с инициативой сделать интервью с Путиным

Взрыв произошел в квартире подозреваемого в подрыве организации в Элисте

СК возбудил уголовное дело после взрыва в Элисте

Один человек погиб при взрыве в жилом многоквартирном доме в Элисте

Что произошло за день: суббота, 10 февраля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });