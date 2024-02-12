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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

В Ростовской области частично восстановили электро- и водоснабжение

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Ростовской области продолжают восстанавливать нарушенное непогодой электро- и водоснабжение, продолжают восстанавливать в Ростовской области, количество аварийных бригад в регионе в течение дня будет увеличено, сообщил губернатор области Василий Голубев.

"Для 115 тысяч человек электроснабжение уже восстановлено, но пока остаются без электричества около 145 тысяч человек (...) И если сутки назад без тепла и воды у нас в области было почти 174,5 тысячи человек, то на утро сегодня - 53,5 тысячи", - написал он в Telegram.

Всего в Ростовской области зафиксировано отключение 397 линий электропередачи и около 2 тысяч подстанций в 235 населенных пунктах.

На аварийных объектах задействовано более 130 бригад, в том числе из других регионов страны, в течение дня их число будет увеличено. Еще почти 70 бригад восстанавливают работу систем тепло- и водоснабжения.

"К сожалению, масштаб последствий непогоды - значительный. Это заметно больше, чем было выведено из строя во время непогоды в середине декабря. На этот раз стихия затронула системы жизнеобеспечения в 23 городах и районах. Наиболее напряженная ситуация в семи из них", - отметил глава региона.

Из-за непогоды в девяти городах и районах области на дистанционное обучение переведены ученики 78 школ, еще в 98 школах занятия перенесены на субботу. Кроме того, в 16 муниципалитетах закрыты 142 детских сада.

По данным на вечер воскресенья, в регионе была восстановлена работа 240 энергообъектов.

Как ранее сообщили "Интерфаксу" в департаменте связей с общественностью и СМИ "Россети Юг", основной причиной технологических нарушений стало падение обледеневших веток и деревьев из-за пределов охранных зон на линии электропередачи, обрыв проводов под тяжестью льда, а также падение опор, вызванное многократно усилившейся нагрузкой из-за ледяной корки. Кроме того, после обильных дождей стали непроходимы дороги, это затрудняет проезд спецтехники к местам нарушений.

В пресс-службе МЧС РФ ранее журналистам заявили, что из-за налипания мокрого снега на линиях электропередачи произошли массовые отключения электроэнергии в Шахтах, Красносулинском, Усть-Донецком, Волгодонском, Константиновском, Цимлянском и ряде других районов. Всего в зоне отключения в Ростовской области оказались 189 населенных пунктов в 12 муниципальных округах.

Василий Голубев Россети Ростовская область
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