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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Лавров не видит перспективы стабилизации в секторе Газа с учетом позиции Израиля

Лавров не видит перспективы стабилизации в секторе Газа с учетом позиции Израиля
Фото: Murat Gok/Anadolu via Getty Images

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В Москве не видят перспектив стабилизации ситуации в секторе Газа с учетом позиции Израиля, сообщил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Но, конечно же, с учетом бескомпромиссного настроя израильского руководства - мы видим этот бескомпромиссный настрой - на продолжение силовой акции в Газе, сейчас уже распространяя ее на Рафах, мы не просматриваем перспективы скорой стабилизации обстановки в этом секторе. Необходимо, добиваясь прекращения огня, создавать условия для надежного, устойчивого политического урегулирования", - сказал он, выступая на 13-й ближневосточной конференции клуба "Валдай".

Глава МИД отметил, что "последствия нынешней эскалации мы наблюдаем и в других частях региона, в том числе и на Западном берегу реки Иордан, там тоже проводятся силовые операции, там тоже есть жертвы".

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"Но и за пределами палестинских территорий наносятся ракетно-бомбовые удары по территории Сирии, Ирака, обстреливаются американские базы в Сирии, Ираке, Иордании. Безусловно, ситуация в Красном море резко обострилась и обострилась ситуация вокруг Йемена, который стал очередным объектом нелегитимных, агрессивных ударов авиации США и Британии. Ощущение такое, что эта региональная ситуация пока еще не достигла своего предела, к огромному сожалению", - отметил Лавров.

По его словам, Россия неоднократно предупреждала, "что хроническая, на протяжении многих десятилетий неурегулированность палестинской проблемы, неспособность создать полноценное, жизнеспособное палестинское государство в соответствии с решениями ООН остается главным фактором, который будет постоянно порождать нестабильность и насилие на Ближнем Востоке", однако и израильские, и американские коллеги от этого "отмахивались".

"Американцы предпочитали делать ставку на свое доминирование в регионе, и сейчас уже работают над тем, чтобы исключить Россию из различных международных усилий, которые нацелены на создание условий для установления прочного мира и стабильности", - сказал министр.

Лавров напомнил об инициативе России провести консультации с участием ключевых стран региона, "с тем, чтобы гармонизировать их подходы в поддержку создания палестинского государства": "И вслед за этим мы предлагаем провести межпалестинскую встречу с участием всех ведущих палестинских фракций для преодоления внутреннего раскола".

Глава российского МИД напомнил, что Москва "работала и работает по организации эвакуации из зоны боевых действий граждан России, Израиля, других стран": "Взаимодействуем с Египтом, Израилем и палестинцами из сектора Газа. Мы вывезли порядка 1 200 наших соотечественников, членов их семей, включая граждан других стран. Доставили туда порядка 500 тонн гуманитарной помощи, эти усилия мы продолжаем".

МИД РФ Сергей Лавров Израиль сектор Газа
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