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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Испания и Ирландия попросили ЕК выяснить, нарушает ли Израиль в Газе права человека

Испания и Ирландия попросили ЕК выяснить, нарушает ли Израиль в Газе права человека
Урсула фон дер Ляйен
Фото: AP/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Испанский и ирландский премьер-министры Педро Санчес и Лео Варадкар направили письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой изучить действия Израиля в секторе Газа на предмет нарушения обязательств в сфере прав человека, сообщает The Irish Times.

"На фоне риска еще более крупной гуманитарной катастрофы, который представляет неминуемая угроза израильских военных операций в Рафахе, и учитывая то, что произошло и продолжает происходить в секторе Газа с октября 2023 года... мы просим комиссию провести срочную проверку того, следует ли Израиль своим обязательствам, в том числе в рамках Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем", - говорится в письме двух лидеров.

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Премьеры также просят Еврокомиссию представить "соответствующие меры", которые могут быть введены в отношении Израиля в том случае, если он нарушает эти обязательства.

Санчес и Варадкар пишут, что "крайне обеспокоены ухудшающейся ситуацией в Израиле и в секторе Газа, особенно влиянием, которое продолжающийся конфликт оказывает на ни в чем не повинных палестинцев, в частности - на женщин и детей".

Они напоминают, что неоднократно выступали с осуждением ХАМАС за атаку 7 октября и призывом освободить израильских заложников, которые содержатся на территории сектора Газа, однако Израиль, пусть и имеет право на самозащиту, должен действовать в соответствии с международным правом.

Премьеры также отмечают, что, несмотря на обвинения нескольких сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в участии в нападении 7 октября, агентство должно продолжить функционировать.

Ране в феврале The Irish Times сообщали, что Ирландия искала поддержки среди членов Евросоюза для того, чтобы запустить проверку соглашения между союзом и Израилем.

Хроника 07 октября 2023 года – 14 февраля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Евросоюз ЕК Израиль Ирландия Педро Санчес Еврокомиссия
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