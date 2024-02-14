Испания и Ирландия попросили ЕК выяснить, нарушает ли Израиль в Газе права человека

Урсула фон дер Ляйен Фото: AP/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Испанский и ирландский премьер-министры Педро Санчес и Лео Варадкар направили письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой изучить действия Израиля в секторе Газа на предмет нарушения обязательств в сфере прав человека, сообщает The Irish Times.

"На фоне риска еще более крупной гуманитарной катастрофы, который представляет неминуемая угроза израильских военных операций в Рафахе, и учитывая то, что произошло и продолжает происходить в секторе Газа с октября 2023 года... мы просим комиссию провести срочную проверку того, следует ли Израиль своим обязательствам, в том числе в рамках Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем", - говорится в письме двух лидеров.

Премьеры также просят Еврокомиссию представить "соответствующие меры", которые могут быть введены в отношении Израиля в том случае, если он нарушает эти обязательства.

Санчес и Варадкар пишут, что "крайне обеспокоены ухудшающейся ситуацией в Израиле и в секторе Газа, особенно влиянием, которое продолжающийся конфликт оказывает на ни в чем не повинных палестинцев, в частности - на женщин и детей".

Они напоминают, что неоднократно выступали с осуждением ХАМАС за атаку 7 октября и призывом освободить израильских заложников, которые содержатся на территории сектора Газа, однако Израиль, пусть и имеет право на самозащиту, должен действовать в соответствии с международным правом.

Премьеры также отмечают, что, несмотря на обвинения нескольких сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в участии в нападении 7 октября, агентство должно продолжить функционировать.

Ране в феврале The Irish Times сообщали, что Ирландия искала поддержки среди членов Евросоюза для того, чтобы запустить проверку соглашения между союзом и Израилем.