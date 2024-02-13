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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Минобрнауки отметило рост на 80% числа защит диссертаций по генетике и биотехнологиям

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В России за последние три года число защит кандидатских и докторских диссертаций по генетике и биотехнологиям возросло на 80%, сообщил на форуме будущих технологий замглавы Минобрнауки Денис Секиринский.

Он добавил, что по направлениям, связанным с генетикой и генетическими технологиями, количество учащихся в вузах увеличилось почти на 4 тысяч человек с 2021/2022 учебного года.

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, сообщила о том, что Минобрнауки уже приняло решение о специальном треке по подготовке кадров для сферы генетики и генетических технологий. По ее данным, за последние время серьезно возросли контрольные цифры приема в вузах по этому направлению - на 872 места.

Минобрнауки Татьяна Голикова Денис Секиринский
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