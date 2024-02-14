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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Песков назвал беспочвенными опасения о применении закона о конфискации имущества

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле считают беспочвенными преждевременные опасения по поводу будущего применения на практике закона, предусматривающего конфискацию имущества за фейки об армии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Априори высказывать какую-то обеспокоенность считаем беспочвенным", - сказал Песков журналистам в среду в связи с подписанием закона президентом.

По его словам, предусмотренная в законе мера о конфискации не имеет ничего общего с советской конфискацией. "Это можно сказать однозначно", - отметил он.

Дмитрий Песков
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