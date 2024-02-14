Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Лавров предложил запретить иностранным дипмиссиям самим нанимать сотрудников

Британскому посольству уже предложили договариваться с компанией ГлавУпДК при МИД

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Россия продвигает практику контролируемого найма сотрудников посольств недружественных государств, сообщил на правительственном часе в "Госдуме" глава МИД Сергей Лавров.

"Мы исходим из того, что нужно законодательно лишить иностранные загранпредставительства права выполнять функции работодателя", - сказал он.

Наем сотрудников для иностранных дипмиссий через ГлавУпДК (Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса) при МИД России - "это абсолютно естественный, логичный ход", добавил он.

"Это позволит, во-первых, удовлетворять легитимные, законные запросы на предоставление трудовых услуг, а во-вторых, позволит не допустить, чтобы здесь были какие-то злоупотребления, - сказал Лавров. - Так что мы этот процесс не просто продвигаем, мы уже соответствующим образом поставили в эти рамки, в рамки необходимости не самостоятельно бегать на рынке труда, а договариваться с УпДК посольство Великобритании в России и британское генконсульство в Екатеринбурге".

Хроника 15 апреля 2021 года – 14 февраля 2024 годаДипломатическое противостояние
МИД Сергей Лавров Екатеринбург Великобритания ГлавУпДК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков переадресовал военным вопрос об ударе по российскому кораблю в Черном море

Кремль опроверг сообщения о предложении Москвы заморозить украинский конфликт

Армения не получала от РФ данных по ситуации с отравлением минералкой "Джермук"

Армения не получала от РФ данных по ситуации с отравлением минералкой "Джермук"

Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии РФ

Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии РФ

Набиуллина сообщила, что все больше людей переводят мошенникам взятое в кредит

Набиуллина сообщила, что все больше людей переводят мошенникам взятое в кредит

Путин подписал закон об изменении подсудности дел об экстремистских материалах

Путин подписал закон о праве регионов ограничивать работу "наливаек"

Путин подписал закон о праве регионов ограничивать работу "наливаек"

Военные РФ сообщили об уничтожении девяти украинских дронов над регионами России

Блинкен сообщил о телефонном разговоре с осужденным в России Уиланом

Аномально холодная погода прогнозируется в России с 14 февраля

Аномально холодная погода прогнозируется в России с 14 февраля
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });