Лавров предложил запретить иностранным дипмиссиям самим нанимать сотрудников

Британскому посольству уже предложили договариваться с компанией ГлавУпДК при МИД

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Россия продвигает практику контролируемого найма сотрудников посольств недружественных государств, сообщил на правительственном часе в "Госдуме" глава МИД Сергей Лавров.

"Мы исходим из того, что нужно законодательно лишить иностранные загранпредставительства права выполнять функции работодателя", - сказал он.

Наем сотрудников для иностранных дипмиссий через ГлавУпДК (Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса) при МИД России - "это абсолютно естественный, логичный ход", добавил он.

"Это позволит, во-первых, удовлетворять легитимные, законные запросы на предоставление трудовых услуг, а во-вторых, позволит не допустить, чтобы здесь были какие-то злоупотребления, - сказал Лавров. - Так что мы этот процесс не просто продвигаем, мы уже соответствующим образом поставили в эти рамки, в рамки необходимости не самостоятельно бегать на рынке труда, а договариваться с УпДК посольство Великобритании в России и британское генконсульство в Екатеринбурге".