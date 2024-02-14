В Кремле допустили увеличение сроков СВО из-за действий Запада

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Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - СВО начиналась как операция против Украины, но затем превратилась в войну с Западом, что может затянуть сроки ее проведения, но это не изменит ее ход, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Специальная военная операция начиналась как операция против Украины, со временем она приняла форму войны против коллективного Запада, война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую вовлечены в этот конфликт", - сказал он журналистам.

"Да, специальная военная операция может длиться несколько дольше, но изменить ход вещей это не может", - добавил Песков.