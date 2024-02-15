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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Президент заявил о необходимости развития высокоскоростных железных дорог

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил рабочим "Уралвагонзавода", что нужно развивать высокоскоростные железнодорожные магистрали и производство современного подвижного состава в России.

"Там нужно большое количество современного подвижного состава, потому что составы будут ходить железнодорожные со скоростью 400 км/ч. Там нужна современная, на уровне мировых стандартов, а может, и на шаг вперед новая техника железнодорожная", - сказал он.

По его словам, позднее в четверг он планирует обсудить на совещании вопросы, связанные с развитием высокоскоростных железнодорожных магистралей.

"Да, сейчас у нас острые задачи стоят в зоне проведения специальной военной операции, но у нас и гражданская повестка большая", - сказал президент, отвечая на вопрос о том, каким он видит будущее оборонно- промышленного комплекса через 5-10 лет.

Владимир Путин Уралвагонзавод ВСМ
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