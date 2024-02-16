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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Росстат отметил снижение естественной убыли населения России в 2023 году на 17,4%

Число умерших за 2023 год сократилось на 7,6%

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в России за 2023 год сократилась на 17,4% по сравнению с 2022 годом, составив 495,2 тысячи человек против 599,6 тысячи годом ранее, сообщил Росстат.

Число родившихся за 2023 год снизилось на 3,2% - до 1 264,9 тысячи детей с 1 306,2 тысячи за 2022 год.

Число умерших за 2023 год сократилось на 7,6% - до 1 760,2 тысячи человек с 1 905,8 тысячи человек за 2022 год.

Естественная убыль населения в России в 2022 году уменьшилась на 42,5% по сравнению с 2021 годом, составив 599,6 тысячи против 1 млн 42,7 тысячи человек в 2021 году.

Росстат в январе сообщал, что, по предварительной оценке, численность населения страны (без учета новых территорий) на начало 2024 года снизилась до 146,204 млн человек со 146,447 млн на начало 2023 года

Росстат
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