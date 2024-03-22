Естественная убыль населения России в январе выросла на 21,9% в годовом исчислении

Естественная убыль за 2023 год уточнена до 500,3 тысячи человек

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В России в январе естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) увеличилась на 21,9% по сравнению с январем 2023 года, составив 78 269 человек (против 64 219 человек годом ранее), сообщил Росстат.

Число родившихся в январе 2024 года уменьшилось на 0,8% - до 103 408 детей со 104 199 детей в январе 2023 года.

Число умерших в январе 2024 года выросло на 7,9% - до 181 677 человек со 168 418 человек в январе 2023 года.

Росстат одновременно уточнил оценку естественной убыли населения за 2023 год - до 500,3 тысячи человек с 495,2 тысячи человек по предварительной оценке.

Росстат также уточнил численность населения страны на 1 января 2024 года - до 146 150,8 тыс. человек со 146 203,6 тысячи человек по предварительной оценке.

Росстат производит оценку численности населения "без учета статистической информации по Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям".