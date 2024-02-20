Минцифры объяснило технической проблемой январский сбой работы сайтов в зоне .ru

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Расследование сбоя в работе доменной зоне .ru показало отсутствие внешнего вмешательства, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Расследование показало, что была чисто техническая проблема, никаких следов внешнего вмешательства не обнаружено", - сказал Шадаев журналистам во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.

Вечером 30 января СМИ со ссылкой на сообщения пользователей из крупных российских городов распространили информацию о сбое у мобильных операторов и провайдеров, из-за которого не открывались сайты и приложения в доменной зоне .ru.

По данным сервиса Downradar, в частности, сбои зафиксированы в работе сайтов "Яндекса", МТС, "Мегафона", "Билайна", Ozon, "Авито", Wildberries, "Кинопоиска" и ряда других.

В "Мегафоне" и "Вымпелкоме" "Интерфаксу" сообщили, что проблемы с доступом к ресурсам не связаны с работой их сетей.

По данным Минцифры, сбой доступа к ресурсам в доменной зоне .ru был вызван "технической проблемой, связанной с глобальной инфраструктурой DNSSEC", которая является набором расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных, объяснили в ведомстве.

В Координационном центре доменов .ru/.рф через несколько дней после этого сообщили, что причиной сбоя в доменной зоне .ru стала некорректная работа программного обеспечения (ПО), который реализует механизм подписи файла с данными зоны .ru в глобальную систему DNS-серверов.

DNS (domain name system - англ. - система доменных имен) – компьютерная распределенная система для получения информации о доменах.