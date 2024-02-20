ВСУ обстреляли два района в Курской области

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Роман Старовойт сообщил об обстрелах ВСУ двух районов Курской области.

"Сегодня со стороны Украины обстрелян Суджанский район. Никто из жителей не пострадал. В селе Гоголевка один из снарядов попал в ангар частного предприятия. Повреждены тракторы и личный автомобиль, подомовой обход продолжается. Три прилёта зафиксировано на хуторе Олешня, повреждено одно домовладение, перебита линия электропередачи", - написал глава региона в телеграм-канале во вторник.

Старовойт добавил, что в Кореневском районе обстреляны сёла Троицкое и Гордеевка. В Троицком нарушена линия электропередачи, на данный момент село частично обесточено, а также повреждены окна в четырех частных домах. Обошлось без пострадавших.

"Всем собственникам обязательно окажем помощь в восстановлении имущества", - обещает губернатор.