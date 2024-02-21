ФАС предложила снижать процент в заявке на покупку топлива пропорционально росту биржевых цен

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в рамках борьбы с торговыми роботами предложила снижать процент в заявке на приобретение топлива пропорционально увеличению его цены на бирже, говорится в сообщении ведомства.

Так, в случае увеличения биржевой цены на 5% за неделю на аналогичную величину будет снижаться процент в заявке на приобретение топлива.

"Например, сейчас показатель установлен на уровне 35% и более от общего объема реализации за одну торговую сессию. Если биржевая цена повышается на 5%, то этот процент снижается до 30%", - сообщили в ФАС.

По мнению ведомства, такой механизм не позволит трейдерам покупать большие объемы топлива и создавать риски ажиотажного спроса на биржевых торгах.

Кроме того, ФАС России предлагает создать рабочую группу по утверждению графиков проведения ремонтных и профилактических работ на НПЗ с участием Минэнерго, Ростехнадзора, Минэкономразвития, нефтяных компаний и потребителей.

В качестве решения логистических вопросов служба предлагает участникам рынка часть нефтепродуктов транспортировать через использование трубной инфраструктуры, где пропускная способность позволяет это сделать в ускоренные сроки. Слив и налив топлива может производиться на линейных производственно-диспетчерских станциях "Транснефти".

В ведомстве также подчеркнули, что ситуация в розничном сегменте топливного рынка в настоящее время стабильная.