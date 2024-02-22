Минэкономразвития добьется отмены "необоснованных природоохранных ограничений" для туризма

К примеру, дикий турист на Байкале наносит больше ущерба, чем организованные, считают чиновники

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В России жесткие экологические требования часто не позволяют строить новые курорты у воды и в горах, что тормозит развитие туризма и экономики в регионах, поэтому Минэкономразвития вместе с Минприроды работают над снятием таких необоснованных природоохранных ограничений.

Об этом на туристическом форуме на Камчатке сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

"У нас жесткие требования с точки зрения защиты окружающей среды. Это экологические экспертизы в особо охраняемых природных территориях, на участках лесного фонда ничего нельзя делать. Этот вопрос касается и горнолыжных комплексов, где у нас сплошные ограничения по площадям, которые можно использовать под их строительство. Это делает просто невозможным строительство ряда горнолыжных комплексов. Это вопрос заправок на воде, это вопрос движения в водоохранных зонах. У нас в таких зонах даже движение запрещено транспортных средств, хотя все равно проезжают, все равно лодки спускают, все равно палатки ставят. Но формально запрещено. Давайте сделаем это все организованно, тогда точно ущерб природе будет меньше", - сказал он.

Вахруков добавил, что сегодня Минэкономразвития реализует дорожную карту по трансформации делового климата, где как раз есть "определенные вещи, связанные со снятием необоснованных природоохранных ограничений в пользу развития экономики как элемента устойчивого туризма, именно экономики туризма".

"Мы с коллегами из министерства природных ресурсов очень конструктивно работаем над снятием таких необоснованных природоохранных ограничений для развития туризма. Это актуально для Дальнего Востока и для Арктики. Наверное, для Дальнего Востока в большей степени", - сказал замминистра.

По его мнению, в понятие устойчивого туризма, в первую очередь, входит борьба с бедностью, с голодом, экономическое и социальное развитие.

"И только третья часть - это сохранение экологии, инфраструктуры. Поэтому устойчивое развитие надо как раз рассматривать не в контексте ограничения развития бизнеса, а в контексте использования ресурсов, в том числе ресурсов природных, на благо экономического развития. Туризм - самый щадящий способ использования природных ресурсов на благо экономического развития. Потому что, если посмотреть на другие отрасли, которые используют природные ресурсы, будь то лес, будь то нефть, будь то газ, мне кажется, нанесение ущерба природе от этих отраслей несколько больше", - объяснил он.

Вторым важным аспектом устойчивого развития он назвал переключение туризма в цивилизованное русло.

"Если посмотреть на то, что сегодня происходит на Байкале, то там больше половины туристов - это дикие туристы. Очевидно, что отходов этот турист не создаtт меньше, чем те, кто приезжают в организованный отдых. Почему туда туристы едут с палатками, не подключаясь ни к канализации, ни к вывозу мусора? Потому что нет условий для отдыха в гостиницах. Нет доступных, недорогих номеров, где можно было бы отдыхать в качестве альтернативы дикому отдыху. Очень важно сегодня эту альтернативу создавать. Это точно будет элемент устойчивого развития, потому что любой организованной системе ущерба природе, ущерба окружающей среде, безусловно, будет меньше, чем дезорганизованной", - подытожил Вахруков.