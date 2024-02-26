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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:54

Песков сказал, что Путин не принимал решения о выдаче тела Навального его матери

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не принимал решения о выдаче тела осужденного Алексея Навального его матери, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Глава государства эти вопросы никак не регулирует. Есть определенные службы, определенные процессы, которые идут в соответствии с установленными правилами для таких ситуаций", - сказал Песков журналистам в понедельник.

"Нет", - подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, принимал ли Путин решение о выдаче тела.

У него уточнили, с чем связано то, что тело Навального было все-таки передано его семье.

"Это абсолютно не наш вопрос и не наша прерогатива. Я ничего не могу сказать по этому вопросу", - сказал Песков.

Кроме того, он назвал абсурдными заявления о том, что Кремль якобы оказывает давление на мать Навального, связанное с его похоронами.

"Кремль не имеет к этому никакого отношения. Естественно, Кремль не может оказывать давление. Это очередные абсурдные заявления сторонников (Навального - ИФ). Они, по-моему, практически все находятся в розыске и практически все находятся за границей", - сказал пресс-секретарь главы государства журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Пескова, "поэтому соответствующим образом необходимо относиться и к их заявлениям".

16 февраля управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило на своем сайте о смерти Навального. В тот же день Песков заявил, что ФСИН в соответствии со всеми действующими правилами занимается выяснением причин смерти, никаких отдельных поручений для этого не требуется.

Дмитрий Песков Владимир Путин Алексей Навальный
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