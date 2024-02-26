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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:54

Визит главы МАГАТЭ в Россию ожидается в начале марта

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Визит руководителя МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию, как ожидается, состоится в начала марта, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Визит состоится. Мы надеемся, в начале марта", - сказал Лихачев в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Ранее визит Гросси в Россию ожидали в конце февраля.

15 февраля пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал, что в графике президента РФ Владимира Путина на тот момент не было запланировано встречи с руководителем МАГАТЭ.

7 февраля Гросси в очередной раз посетил Запорожскую АЭС. Он заявил, что в ходе визита оценил, как соблюдаются пять принципов обеспечения защиты станции, а также состояние системы охлаждения реакторов и количество персонала. Совместно с гендиректором МАГАТЭ на станцию прибыла 16-я команда инспекторов агентства, состоящая из человек. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита Гросси на станцию.

МАГАТЭ Алексей Лихачев Росатом Рафаэль Гросси
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