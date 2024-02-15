Путин пока не планирует встречу с главой МАГАТЭ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В графике президента Владимира Путина на данный момент нет встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Пока (этой встречи) нет в графике. У президента сейчас очень напряженный график", - сказал Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Визит Гросси в Россию планируется на конец февраля.

О планах встретиться с директором "МАГАТЭ" говорил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

До поездки в Россию Гросси побывал на Украине.