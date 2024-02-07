На Запорожской АЭС прошла ротация специалистов МАГАТЭ

Гендиректор агентства Рафаэль Гросси посетил атомную электростанцию

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Ротация специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) состоялась в среду днем на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре, сообщили в Минобороны РФ.

"В составе миссии МАГАТЭ четыре инспектора, их задача - наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС", - сказано в сообщении.

Отмечается, что российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение ротации экспертов международного агентства.

Также в среду станцию посетил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, говорится в среду в телеграм-канале станции. "Запорожскую АЭС сегодня посетила делегация Международного агентства по атомной энергии. Ее возглавлял генеральный директор организации Рафаэль Гросси", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители агентства "оценили качественный и количественный состав работников станции".

"Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук отметил, что на станции достаточно квалифицированного персонала для обеспечения безопасной работы станции", - добавили представители ЗАЭС.

Также отмечается, что Гросси "положительно оценивает совместные усилия", направленные на обеспечение ядерной безопасности и защищенности станции.

Директор МАГАТЭ заявил о намерении посетить ЗАЭС 26 января. Это его четвертый визит на станцию с сентября 2022 года. Во вторник он провел переговоры с украинским руководством в Киеве, а на следующей неделе намерен посетить Москву. Как ранее рассказал генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, готовятся полноформатные консультации с МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС, в ходе которых обсудят итоги визита Гросси на станцию, риски возникновения ядерной аварии из-за действий ВСУ.

Запорожская АЭС

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

На ЗАЭС работают около 4,5 тысячи специалистов, на рассмотрении находится еще около тысячи заявлений на трудоустройство. По данным руководства станции, ЗАЭС "укомплектована необходимым персоналом для обеспечения безопасной работы". С 1 февраля доступ к станции закрыли для тех сотрудников, которые отказались заключить трудовые договоры с эксплуатирующей организацией - по состоянию на 31 января речь шла о 120 работниках.

ЗАЭС не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Один энергоблок находится в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции, остальные - в холодном режиме.