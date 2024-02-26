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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Российский президент утвердил новое военно-административное деление РФ

Российский президент утвердил новое военно-административное деление РФ
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил новое военно-административное деление Российской Федерации.

Документ опубликован в понедельник на портале правовой информации.

Этим же указом признается утратившим силу указ президента от 5 июня 2020 года "О военно-административном делении РФ".

В соответствии с новым указом Запорожская и Херсонская области, а также город Севастополь, Луганская и Донецкая народные республики относятся к Южному военному округу.

В целом указом устанавливается следующее военно-административное деление РФ:

Ленинградский военный округ в административных границах Карелии, Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа.

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Московский военный округ определен в административных границах Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, а также Москвы.

Южный военный округ - в административных границах Адыгеи, Дагестана, Донецкой народной республики, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Крыма, Луганской народной республики, Северной Осетии, Чечни, Краснодарского и Ставропольского краев, Астраханской, Волгоградской, Запорожской, Ростовской и Херсонской областей, а также Севастополя.

Границы Центрального военного округа включают Республику Алтай, Башкирию, Марий Эл, Мордовию, Татарстан, Тыву, Удмуртию, Хакасию, Чувашию, Алтайский, Красноярский и Пермский края, Иркутскую, Новосибирскую, Омскую, Оренбургскую, Пензенскую, Самарскую, Саратовскую, Свердловскую, Томскую, Тюменскую, Ульяновскую и Челябинскую области, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий АО.

Восточный военный округ определен в административных границах Бурятии, Якутии, Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа.

Указ вступает в силу с 1 марта 2024 года.

Владимир Путин
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