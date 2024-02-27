Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

В МИД России заявили, что время объединений типа G7 безвозвратно ушло

В МИД России заявили, что время объединений типа G7 безвозвратно ушло
Фото: Angelika Warmuth/picture alliance via Getty Images

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Россия отвергает содержащиеся в недавнем коммюнике стран G7 требования, призывает государства континентальной Европы и Японию переосмыслить целесообразность своего участия в "семерке", заявили во вторник в МИД РФ.

"Решительно отвергаем все содержащиеся в тексте ничем не обоснованные и незаконные требования к России", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

На Смоленской площади отметили, что "Вашингтон и Лондон фактически используют представителей Берлина, Токио, Парижа и Рима в качестве "полезных идиотов" для обеспечения поддержки своей антироссийской линии".

"Здравомыслящим силам в континентальной Европе и Японии, если, конечно, таковые еще там остались, давно пора очнуться от летаргического сна и понять, во что их втягивают нынешние правители, присягнувшие на верность англосаксам. Настало время переосмыслить цели участия в "семерке", чьи действия очевидным образом лишь подрывают стратегические интересы континентальной Европы и Японии", - заявили в МИД РФ, отметив, что "время таких объединений, как "Группа семи", безвозвратно ушло".

G7 МИД РФ Мария Захарова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число подсанкционных российских лиц превысило 6000

Минцифры сообщило, что работа Telegram и других сервисов в РФ восстанавливается

Минцифры сообщило, что работа Telegram и других сервисов в РФ восстанавливается

"Ростелеком" планирует во II полугодии 2024 года IPO своей "дочки"

"Ростелеком" планирует во II полугодии 2024 года IPO своей "дочки"
Военная операция на Украине

Шойгу оценил украинские потери за время СВО в 444 тыс. военнослужащих

Пользователи жалуются на перебои в работе Telegram

Правозащитник Орлов получил 2,5 года колонии за повторную дискредитацию ВС РФ

Правозащитник Орлов получил 2,5 года колонии за повторную дискредитацию ВС РФ

Никита Журавель приговорен к 3,5 годам колонии по делу о сожжении Корана

Никита Журавель приговорен к 3,5 годам колонии по делу о сожжении Корана

Суд в Москве заочно арестовал Дмитрия Гудкова по делу о фейках про ВС РФ

Легкий коммерческий транспорт исключили из программы льготного автолизинга

Кабмин предложил повысить порог ущерба по ряду экономических статей УК РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });