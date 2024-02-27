В МИД России заявили, что время объединений типа G7 безвозвратно ушло

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Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Россия отвергает содержащиеся в недавнем коммюнике стран G7 требования, призывает государства континентальной Европы и Японию переосмыслить целесообразность своего участия в "семерке", заявили во вторник в МИД РФ.

"Решительно отвергаем все содержащиеся в тексте ничем не обоснованные и незаконные требования к России", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

На Смоленской площади отметили, что "Вашингтон и Лондон фактически используют представителей Берлина, Токио, Парижа и Рима в качестве "полезных идиотов" для обеспечения поддержки своей антироссийской линии".

"Здравомыслящим силам в континентальной Европе и Японии, если, конечно, таковые еще там остались, давно пора очнуться от летаргического сна и понять, во что их втягивают нынешние правители, присягнувшие на верность англосаксам. Настало время переосмыслить цели участия в "семерке", чьи действия очевидным образом лишь подрывают стратегические интересы континентальной Европы и Японии", - заявили в МИД РФ, отметив, что "время таких объединений, как "Группа семи", безвозвратно ушло".