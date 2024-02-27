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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

ООН призывает избегать высказываний, которые могут усугубить украинский конфликт

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - ООН призывает мировых политиков избегать риторики, которая может спровоцировать ухудшение ситуации вокруг Украины, заявил во вторник представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

"С начала конфликта мы наблюдали много риторики, которая могла усугубить конфликт. Наш призыв не изменился. Необходимо избегать такой риторики", - сказал Дюжаррик.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, считает ли ООН, что заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности размещения войск стран Запада на Украине "способствуют эскалации" конфликта.

Макрон на днях заявил, что не следует исключать возможность отправки военнослужащих из западных стран на Украину. При этом он подчеркнул, что на данный момент среди европейских стран консенсуса по этому вопросу нет.

Лидеры Великобритании, ФРГ, Венгрии, Польши, Австрии и некоторых других европейских стран, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник заверили, что никаких планов по отправке военнослужащих на Украину у них нет.

В Белом доме также заверили, что военного присутствия США на Украине не будет.

ООН Йенс Столтенберг Украина
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