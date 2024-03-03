Минобороны сообщило об уничтожении 38 украинских БПЛА над Крымом
Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Российские военные нейтрализовали 38 дронов ВСУ в небе над Крымом, сообщило Минобороны России.
Попытка атаки была предпринята в ночь на 3 марта БПЛА самолетного типа.
"Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении министерства.
Ранее в военном ведомстве сообщали об уничтожении четырех беспилотников ВСУ над Белгородской и еще одного - над Ленинградской областью.