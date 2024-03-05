Нарышкин заявил, что Навальный умер своей смертью

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Алексей Навальный умер естественной смертью.

"Я не думаю, что это какой-то специальный замысел, но, к сожалению, люди имеют особенность: рано или поздно жизнь заканчивается, умирают. Скончался Навальный своей смертью, да", - сказал Нарышкин в интервью для СоловьевLive, кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия - 1" (ВГТРК).

Так директор СВР ответил на вопрос о возможной причастности Запада к смерти Навального.

16 февраля управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило на своем сайте о смерти Алексея Навального, отбывавшего наказание в ИК-3 в Харпе. По данным ведомства, он после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Реанимационные мероприятия положительных результатов не дали. Похоронили Навального 1 марта на Борисовском кладбище Москвы.