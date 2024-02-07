Глава МАГАТЭ заявил об улучшении ситуации вокруг ЗАЭС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе брифинга на Запорожской АЭС в среду отметил улучшение ситуации вокруг станции.

"Я вижу все профессиональные усилия и работу, направленную на стабилизацию ситуации. Да, из того, что я увидел, ситуация улучшается, но, как я уже говорил, мы не должны забывать, что идет вооруженный конфликт", - сказал Гросси.

Он уточнил, что речь идет о возможных отключениях электроэнергии, атаках и нарушениях физической целостности объектов станции.

"Это вещи, которые находятся вне возможностей тех профессионалов, которые работают на станции, и в этом смысле ситуация недостаточно стабильная", - добавил глава МАГАТЭ.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков ВВЭР-1000 суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российских сил. В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин распорядился о передаче ЗАЭС в федеральную собственность, в настоящее время станцией управляет "Росатом". Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС". Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион "Росатома").