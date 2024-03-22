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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:08

ФСБ заявила о предотвращении теракта в Запорожской области

Агент украинской военной разведки, готовивший террористический акт в Бердянске, ликвидирован при задержании

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Бердянске, который готовил завербованный агент украинской военной разведки.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами в Бердянске Запорожской области с участием завербованного гражданина России, 1974 года рождения", - сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ в пятницу.

В спецслужбе заявили, что агент Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины "причастен к убийству офицера Министерства обороны Российской Федерации, совершенному в октябре 2023 года при помощи самодельного взрывного устройства, а также передаче противнику координат мест дислокации Вооруженных сил и сотрудников правоохранительных органов РФ".

Накануне выборов президента РФ агент ГРУ попытался изъять средства поражения из тайника для совершения очередного теракта, заявили в ФСБ. "При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем", - говорится в сообщении.

В ходе неотложных следственных действий на месте происшествия изъят пистолет с боеприпасами.

"В ходе обыска по месту его жительства обнаружено СВУ, состоящее из пластичного взрывчатого вещества, а также мобильный телефон для конспиративной связи с куратором из спецслужб Украины", - добавили в ЦОС.

Бердянск ФСБ Запорожская область Украина
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