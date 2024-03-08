Модульные котельные и тепловые пушки устанавливают в тувинском Шагонаре

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Делегация Минстроя РФ работает в городе Шагонар Республики Тува в связи с инцидентом на местной ТЭЦ, сообщает пресс-служба правительства региона в пятницу.

"Спецбортами МЧС России и Минобороны России в республику сегодня были также доставлены четыре блочно-модульные котельные Минстроя России. Оборудование из Кызыла направлено в Шагонар, где незамедлительно начались работы по его установке и настройке", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Туву также направлены тепловые пушки, электрообогреватели и дополнительные модульные котельные установки. В настоящий время идет установка и настройка доставленного оборудования.

Отмечается, что в регионе работает замглавы Минстроя РФ Алексей Ересько, а также специалисты по котельному оборудованию, которые окажут помощь в установке и настройке доставленного оборудования.

Пожар на Шагонарской ТЭЦ в Туве произошел в среду утром. В результате пострадали 23 человека.

Из-за ЧП было нарушено теплоснабжение в 62 многоквартирных и 216 частных домах, в которых проживают примерно 4 тыс. человек. Всего в Шагонаре - 12 тыс. 204 жителя.

Следственное управление СКР по республике возбудило уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также о нарушении требований промбезопасности опасных производственных объектов. Прокуратура региона инициировала проверку, а Ростехнадзор начал расследование причин технологического взрыва.

В Туве введен режим ЧС регионального значения.