РФ ввела санкции против 347 граждан прибалтийских стран

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российский санкционный список пополнился 347 гражданами Латвии, Литвы и Эстонии, сообщили во вторник в МИД РФ.

"В последнее время в российский "стоп-лист" включено 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди которых министры, депутаты парламентов, общественные деятели, журналисты", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади отметили, что ограничительные меры, предполагающие запрет на въезд на территорию Россию, введены в отношении лиц, причастных, в том числе, к "враждебной политике государств Прибалтики в отношении России, активному лоббированию Латвией, Литвой и Эстонией санкционных мер" в отношении РФ, "вмешательству в ее внутренние дела, гонениям на русскоязычное население", а также проводимой этими странами линии на поставки вооружений Киеву.