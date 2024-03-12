Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Оренбургские летчики погибли при крушении Ил-76 в Ивановской области

Кроме того, среди жертв авиакатастрофы - летчики из Тверской области

Оренбургские летчики погибли при крушении Ил-76 в Ивановской области
Машина скорой помощи на дороге к месту крушения самолета Ил-76
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Летчики из Оренбургской области погибли в результате крушения военно-транспортного самолета в Ивановской области во вторник, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

"Тяжелые новости пришли сегодня из Иваново. Потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76, базировавшийся в Ивановской области. Это большая потеря для всей страны и наших Вооруженных сил. На борту по роковому стечению обстоятельств были и оренбургские летчики", - написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что "это невосполнимая утрата для семей, для 117 военно-транспортного авиационного полка, где служили ребята".

В РоссииВ Ивановской области потушили пожар на месте крушения Ил-76Читать подробнее

Он выразил соболезнования родным и близким летчиков.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил в свою очередь, что на борту разбившегося Ил-76 находились военные летчики из тверского региона.

"Трагедия унесла жизни экипажа тверских военных летчиков, настоящих профессионалов, которые героически боролись за спасение машины и пассажиров, не допустили падения воздушного судна на жилые дома, гибели граждан на земле. Эта трагедия отозвалась болью в сердцах жителей всей Тверской области. Прошу передать соболезнования товарищам погибших, слова поддержки родственникам наших офицеров", - отметил Руденя, сообщается на сайте правительства Тверской области.

Глава региона поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших летчиков.

Ранее во вторник в Минобороны РФ сообщили, что "около 13:00 при взлете для выполнения планового полета потерпел крушение самолет военно-транспортной авиации Ил-76 в Ивановской области". "На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров", - сказали в военном ведомстве.

"По докладу с места происшествия, причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете самолета", - отметили в ведомстве.

Там заявили, что на аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования ВКС РФ для установления причин авиакатастрофы.

Денис Паслер Минобороны РФ Оренбургская область Ивановская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Две сотрудницы мэрии Белгорода госпитализированы после атаки беспилотника

Число пострадавших при атаке мэрии Белгорода беспилотником выросло до четырех

Беспилотник ВСУ упал в районе железнодорожного вокзала Белгорода

В Ивановской области потушили пожар на месте крушения Ил-76

Военная операция на Украине

В мэрии Белгорода при взрыве беспилотника пострадали две женщины

Глава МВД Эстонии объявлен в РФ в розыск

Глава МВД Эстонии объявлен в РФ в розыск

Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился в Ивановской области

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ у российских границ

Возможность пересдачи ЕГЭ по одному предмету может появиться не раньше 23 мая

Возможность пересдачи ЕГЭ по одному предмету может появиться не раньше 23 мая

ФСБ опровергла сообщения о проникновении диверсантов в Белгородскую и Курскую области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });