Оренбургские летчики погибли при крушении Ил-76 в Ивановской области

Кроме того, среди жертв авиакатастрофы - летчики из Тверской области

Машина скорой помощи на дороге к месту крушения самолета Ил-76 Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Летчики из Оренбургской области погибли в результате крушения военно-транспортного самолета в Ивановской области во вторник, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

"Тяжелые новости пришли сегодня из Иваново. Потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76, базировавшийся в Ивановской области. Это большая потеря для всей страны и наших Вооруженных сил. На борту по роковому стечению обстоятельств были и оренбургские летчики", - написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что "это невосполнимая утрата для семей, для 117 военно-транспортного авиационного полка, где служили ребята".

Он выразил соболезнования родным и близким летчиков.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил в свою очередь, что на борту разбившегося Ил-76 находились военные летчики из тверского региона.

"Трагедия унесла жизни экипажа тверских военных летчиков, настоящих профессионалов, которые героически боролись за спасение машины и пассажиров, не допустили падения воздушного судна на жилые дома, гибели граждан на земле. Эта трагедия отозвалась болью в сердцах жителей всей Тверской области. Прошу передать соболезнования товарищам погибших, слова поддержки родственникам наших офицеров", - отметил Руденя, сообщается на сайте правительства Тверской области.

Глава региона поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших летчиков.

Ранее во вторник в Минобороны РФ сообщили, что "около 13:00 при взлете для выполнения планового полета потерпел крушение самолет военно-транспортной авиации Ил-76 в Ивановской области". "На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров", - сказали в военном ведомстве.

"По докладу с места происшествия, причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете самолета", - отметили в ведомстве.

Там заявили, что на аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования ВКС РФ для установления причин авиакатастрофы.