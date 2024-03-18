Путин заявил, что испортившие бюллетени совершили уголовное наказуемое преступление

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Люди, испортившие бюллетени на выборах, совершили уголовное наказуемое преступление, правоохранительные органы будут поступать с ними соответственно, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам президентских выборов.

"Люди пришли, выразили свою волю, а другой человек пришел и испортил их бюллетени, разве это проявление демократии? Вот с такими людьми нам и приходится иметь дело. Это уголовно наказуемое преступление и в соответствии с законом наши правоохранительные органы и судебные инстанции будут и поступать", - сказал Путин.

Он отметил, что одно дело, если человек просто не хочет сам голосовать, если никто не нравится, или хочет оказать доверие тому, кого считает нужным. "А если вы решили нагадить тем людям, которые пришли и посчитали нужным для себя проголосовать, выполнили свой гражданский долг, а вы наплевательски относитесь к их позиции, то это плохо, это как минимум не демократично. Какая же здесь демократия?", - заметил Путин.

На вопрос журналиста, как он относится к призывам оппозиции массово проголосовать в воскресенье, он ответил, что, насколько ему известно, "призывы были голосовать в полдень, и это должно было быть проявлением оппозиционности".

"Ну что же, если шли призывы прийти голосовать, за это, как я в таких случаях говорю, за это похвалю. Потому что и я, когда выступал и призывал приходить на голосование, я не агитировал за себя, я говорил как действующий глава государства, это моя обязанность попросить людей прийти на участки проголосовать", - пояснил Путин.

"Если и оппозиция считала, что нужно прийти и проголосовать неважно за кого, но прийти и проголосовать, это уже хорошо, молодцы. Но, насколько я понимаю, никакого эффекта это и не имело на самом деле", - сказал он.