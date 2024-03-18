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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Пересдавать ЕГЭ по выборным предметам в год экзамена планируют выделить один день

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Рособрнадзор планирует предусмотреть отдельный день для всех пересдач до окончания приемной кампании на Едином госэкзамене (ЕГЭ) по выборным предметам, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время на обсуждении находится проект нового расписания ЕГЭ-2024, в котором предусмотрен отдельный день для проведения всех пересдач", - сообщили в пресс-службе.

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Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что возможность передачи одного из предметов по выбору на Едином госэкзамене (ЕГЭ) в год сдачи может появиться начиная с основного периода проведения экзамена, который стартует 23 мая. Первый результат выпускника при этом будет аннулироваться, то есть выбирать лучший результат за экзамен возможности не будет.

Выступая с посланием Федеральному собранию в конце февраля, президент РФ Владимир Путин предложил позволить выпускникам школ пересдавать ЕГЭ по одному из предметов, причем так, чтобы они успели подать документы до конца приёмной кампании в вузы.

Рособрнадзор ЕГЭ
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