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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

Удостоверение ветерана россиянам будут выдавать и на бланке, и в виде карты

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Удостоверение ветерана в виде пластиковой карты теперь будет выдаваться участникам боевых действий наравне с бумажным бланком, говорится в новом постановлении правительства России.

Удостоверение, выданное в виде пластиковой карты, станет дополнением к бумажному и позволит совместить возможности социальной карты региона, банковской карты и документа, подтверждающего статус ветерана и права на получение социальных льгот, полагающихся по закону, сказано в постановлении. Это в том числе льготы по налогу на имущество, компенсация расходов на оплату коммунальных платежей в размере 50%, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Кроме того, гражданам, имеющим статус ветерана боевых действий, полагается ежемесячная денежная выплата.

Оформлять и выдавать соответствующие удостоверения будут уполномоченные кредитные организации по заявлению ветеранов, отмечается в документе.

Вопрос возможности получения удостоверений в виде пластиковой карты обсуждался в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны, которое провел президент 19 декабря 2023 года.

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